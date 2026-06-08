Строитель фортификаций на белгородской границе «Еврострой» попал под наблюдение

Сведения о сроках наблюдения и кандидатуре управляющего не приводятся. В числе кредиторов также значатся воронежское ООО «АКС» и белгородское ООО «Белрегионснаб». Последнее требует взыскать 5,9 млн руб. по договору поставки. ООО «АКС» еще в октябре прошлого года заявило о задолженности в размере 3,8 млн руб. и ходатайствовало об утверждении временного управляющего из союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Тогда арбитражный суд оставил иск без движения: представитель воронежской компании не располагал надлежащими полномочиями для подписания заявления о признании должника банкротом. В итоге ходатайство ООО «АКС» приняли только в декабре.