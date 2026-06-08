В одном из летних лагерей Калининградской области у детей и сотрудников нашли норовирус

Специалисты выясняют, что стало источником заражения. Для проверки взяли пробы питьевой воды, готовых блюд и продуктов, смывы с поверхностей, а также биоматериал у работников пищеблока. В «Алых парусах» проводят противоэпидемические мероприятия и финальную дезинфекцию. Досрочное закрытие смены объяснили найденными нарушениями и необходимостью завершить санитарные работы.