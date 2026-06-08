С караваем и песней: сборную России по футболу тепло встретили в Калининграде

Игроки выходили из самолёта с улыбками, делились эмоциями и фотографировались с юными болельщиками. Особый акцент был на традициях: сборную не только встретили караваем, но и музыканты ансамбля исполнили русские народные песни. Первым подсоленной корочкой угостился главный тренер Валерий Карпин.