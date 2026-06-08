Красноярцам рассказали, как защититься от ОРВИ летом

Респираторные вирусы циркулируют круглый год, поэтому заболеть ОРВИ можно даже в теплое время года. Как предотвратить простуду рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Летом риск заболеть часто повышают кондиционеры, купание в холодной воде и перегрев. Эти факторы могут ослабить иммунитет и сделать организм более уязвимым. При использовании кондиционера специалисты советуют устанавливать температуру не ниже 22 и не направлять поток воздуха прямо на себя.
Также важно осторожно относиться к купанию в холодной воде. Рекомендуемая температура воды для взрослых составляет не ниже 18 , для детей не ниже 22 . После купания нужно снять мокрую одежду и насухо вытереться полотенцем. Для профилактики ОРВИ также рекомендуют чаще мыть руки с мылом, носить с собой антисептик или влажные салфетки, пить больше воды, правильно питаться и высыпаться.
Если симптомы простуды уже появились, стоит ограничить общение с другими людьми, чтобы не распространять инфекцию. При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу, так как ОРВИ может привести к осложнениям, среди которых пневмония, отит и гайморит.