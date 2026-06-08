Красноярцам рассказали, как защититься от ОРВИ летом

Также важно осторожно относиться к купанию в холодной воде. Рекомендуемая температура воды для взрослых составляет не ниже 18 , для детей не ниже 22 . После купания нужно снять мокрую одежду и насухо вытереться полотенцем. Для профилактики ОРВИ также рекомендуют чаще мыть руки с мылом, носить с собой антисептик или влажные салфетки, пить больше воды, правильно питаться и высыпаться.