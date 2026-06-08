В Ростовской области вырос спрос на электромотоциклы с пробегом

Среди не новых типов электромотоциклов выделяются типы Naked bike и эндуро, спрос на них вырос в 4,8 и 5 раз соответственно. Среди моделей также выделяется на вторичном рынке самая популярная Ducati Panigale V2. Средняя цена на нее составляет 303 тыс. руб. Что касается востребованных типов мотоциклов на первичном рынке, то сильнее всего увеличился спрос на транспорт класса эндуро — в 5,7 раза. Средняя цена составила 450 тыс. руб.