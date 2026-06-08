BMW X6 и 4 млн рублей хотят изъять у главы поселения в Волгоградской области

Установлено, что его мать в 2020 году приобрела автомобиль BMW X6 2015 года выпуска за 950 тысяч рублей при доходе в 730 тысяч. При этом рыночная стоимость этой иномарки на тот момент составляла около 3,7 миллиона рублей. Учитывая, что BMW X6 пользовался сам Куроплин, проверяющие заподозрили, что сделка была фиктивной.