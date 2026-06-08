Найденного на вокзале мужчину вновь разыскивают волонтеры

— Полицейские оперативно отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего стало понятно — мы отстаем на три дня. Наконец, утро субботы приносит долгожданную весть! Когда дедушка пришел на вокзал, сотрудники транспортной полиции уже знали, что его ищут. И были готовы, — продолжают волонтеры «Лиза. Алерт». — Внимательность и чуткость позволили сотрудникам Волгоградского линейного отдела МВД России на транспорте — прапорщику Фёдору Котиеву, старшему сержанту Ксении Васильевой и младшему лейтенанту Алексею Селиванову — опознать пожилого мужчину среди сотен пассажиров. Уже через 30 минут после обнаружения пропавшего, сын увозил его домой.