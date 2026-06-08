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Атаку беспилотников отразили в Нижегородской области 8 июня

Несколько беспилотников сбил над территорией Нижегородской области утром и днем 8 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Средства ПВО отразили атаку БПЛА над территорией Нижегородской области 8 июня. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

БПЛА атаковали несколько регионов России с 8:00 до 14:00. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 124 беспилотных аппарата беспилотного типа.

Напомним, утром 8 июня жители Нижегородской области получили СМС о действии режима беспилотной опасности. С 5:55 аэропорт Нижнего Новгорода перестал принимать и выпускать рейсы, после 7:11 полеты начали проводить по согласованию с ответсвенными органами.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода пожаловались на сбои в работе мобильного интернета 8 июня. Горожане пожаловались на проблемы в утреннее время.

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