Атаку беспилотников отразили в Нижегородской области 8 июня

Средства ПВО отразили атаку БПЛА над территорией Нижегородской области 8 июня. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
БПЛА атаковали несколько регионов России с 8:00 до 14:00. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 124 беспилотных аппарата беспилотного типа.
Напомним, утром 8 июня жители Нижегородской области получили СМС о действии режима беспилотной опасности. С 5:55 аэропорт Нижнего Новгорода перестал принимать и выпускать рейсы, после 7:11 полеты начали проводить по согласованию с ответсвенными органами.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода пожаловались на сбои в работе мобильного интернета 8 июня. Горожане пожаловались на проблемы в утреннее время.