Бочаров встретился с новым руководителем академии МВД в Волгограде

В Волгоградской области новый руководитель академии МВД. 8 июня 2026 года губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Виорелом Флоча, который теперь возглавляет этот важный образовательный центр, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.