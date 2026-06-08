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Бочаров встретился с новым руководителем академии МВД в Волгограде

Губернатор обсудил с Виорелом Флоча подготовку кадров и сотрудничество.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области новый руководитель академии МВД. 8 июня 2026 года губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Виорелом Флоча, который теперь возглавляет этот важный образовательный центр, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Ранее Академию МВД России возглавлял генерал-майор Роман Павленков. Теперь же его место занял Виорел Флоча, который до этого успешно руководил Уфимским юридическим институтом МВД России с сентября 2022 года.

На встрече глава региона и новый начальник академии обсудили ключевые вопросы. В центре внимания были межведомственное взаимодействие и, конечно же, подготовка высококвалифицированных кадров для правоохранительных органов.