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Более 800 соцработников помогают 55 тысячам жителей Таганрога

В Таганроге поздравили сотрудников социальной защиты с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге глава города поздравила соцработников с профессиональным праздником. В этой сфере в городе трудятся более 800 человек. Они помогают 55 тысячам жителей — тем, кому особенно нужна поддержка. Об этом Светлана Камбулова сообщила в своих соцсетях.

Система соцзащиты Таганрога объединяет шесть учреждений. Сотрудники помогают пожилым людям сохранять привычный уклад жизни, поддерживают семьи с детьми-инвалидами, заботятся об одиноких людях. Большинство специалистов — женщины.

— От всей души поздравляю с Днем социального работника всех представителей этой важной и благородной профессии! Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству, — сказано в сообщении.

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