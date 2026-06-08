Более 800 соцработников помогают 55 тысячам жителей Таганрога

В Таганроге глава города поздравила соцработников с профессиональным праздником. В этой сфере в городе трудятся более 800 человек. Они помогают 55 тысячам жителей — тем, кому особенно нужна поддержка. Об этом Светлана Камбулова сообщила в своих соцсетях.