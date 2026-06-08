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В университете Кубани выбрали победителей конкурса молодых агрономов

Свои работы представили студенты, аспиранты и ученые из разных вузов России.

Победителей III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых в номинации «Агрономия» определили в Кубанском государственном аграрном университете (ГАУ) им. Трубилина. Мероприятие направлено на популяризацию аграрных профессий, что соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В этом году этап собрал 53 участников из аграрных вузов России. Экспертное жюри под председательством ректора университета, академика РАН Александра Трубилина отметило высокий уровень прикладной значимости исследований. В состав конкурсной комиссии вошли ученые и практики из ведущих аграрных регионов страны и научных учреждений.

Среди победителей отмечен магистрант первого курса Кубанского ГАУ Андраник Тавадов с работой про агробиологическую оценку сортов сои. Также в числе победителей среди аспирантов и молодых ученых — аспирантка первого курса Тамара Федорова с работой про влияние биологизации возделывания озимой пшеницы на пищевой режим деградированного чернозема. Авторы лучших проектов получили дипломы победителей.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.