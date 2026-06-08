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Нижегородские медики готовятся к особому режиму работы в День России

Круглосуточно, на протяжении всех праздничных дней, будут функционировать травмпункты, служба скорой помощи и токсикологический центр при ГКБ № 33.

Медицинские учреждения Нижнего Новгорода адаптируют график работы в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Несмотря на то что грядущие выходные нельзя назвать по-настоящему длинными, служба здравоохранения перейдёт в особый режим.

Особенности расписания таковы:

11 июня — предпраздничный день с сокращённым графиком, однако поликлиники будут принимать пациентов до 19:00.

12 июня — в День России медучреждения обеспечат оказание плановой и неотложной помощи, а также проведение диспансеризации в промежутке с 9:00 до 16:00.

13 и 14 июня — большинство поликлиник продолжит работу в дежурном режиме с 9:00 до 16:00. Чтобы узнать точный график конкретной поликлиники, стоит заглянуть на её официальный сайт или страницы в соцсетях.

В тот же праздничный день, 12 июня, с 9:00 до 16:00 будут открыты женские консультации, а также по одному дежурному подразделению в противотуберкулёзном, психиатрическом, дерматовенерологическом и наркологическом диспансерах.

Круглосуточно, на протяжении всех праздничных дней, будут функционировать травмпункты, служба скорой помощи и токсикологический центр при ГКБ № 33.

Ранее сообщалось, что жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России.