Нижегородские медики готовятся к особому режиму работы в День России

Медицинские учреждения Нижнего Новгорода адаптируют график работы в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Несмотря на то что грядущие выходные нельзя назвать по-настоящему длинными, служба здравоохранения перейдёт в особый режим.
Особенности расписания таковы:
11 июня — предпраздничный день с сокращённым графиком, однако поликлиники будут принимать пациентов до 19:00.
12 июня — в День России медучреждения обеспечат оказание плановой и неотложной помощи, а также проведение диспансеризации в промежутке с 9:00 до 16:00.
13 и 14 июня — большинство поликлиник продолжит работу в дежурном режиме с 9:00 до 16:00. Чтобы узнать точный график конкретной поликлиники, стоит заглянуть на её официальный сайт или страницы в соцсетях.
В тот же праздничный день, 12 июня, с 9:00 до 16:00 будут открыты женские консультации, а также по одному дежурному подразделению в противотуберкулёзном, психиатрическом, дерматовенерологическом и наркологическом диспансерах.
Круглосуточно, на протяжении всех праздничных дней, будут функционировать травмпункты, служба скорой помощи и токсикологический центр при ГКБ № 33.
Ранее сообщалось, что жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России.