Подведены итоги первого образовательного проекта «Дни Транснефти в КНТ»

АО «Транснефть — Верхняя Волга» и Кстовский нефтяной техникум имени Б. И. Корнилова (КНТ) подвели итоги реализации первого совместного проекта «Дни Транснефти в КНТ». На протяжении всего учебного года сотрудники Горьковского районного нефтепроводного управления проводили лекции для студентов 2−3 курсов по специальностям: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования».