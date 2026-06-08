Подведены итоги первого образовательного проекта «Дни Транснефти в КНТ»

АО «Транснефть — Верхняя Волга» и Кстовский нефтяной техникум имени Б. И. Корнилова (КНТ) подвели итоги реализации первого совместного проекта «Дни Транснефти в КНТ». На протяжении всего учебного года сотрудники Горьковского районного нефтепроводного управления проводили лекции для студентов 2−3 курсов по специальностям: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования».
Всего специалисты АО «Транснефть — Верхняя Волга» провели 27 учебных занятий. Кроме того, 21 студент выпускных курсов КНТ прошел производственную практику на объектах предприятия. Двое из них были трудоустроены на предприятие.
В течение учебного года представители отдела кадров и технических подразделений предприятия принимали участие в различных мероприятиях на базе КНТ: региональном чемпионате «Профессионалы», военно-спортивном празднике «Богатырские забавы» и днях открытых дверей.
Проект «Дни Транснефти в КНТ» укрепляет сотрудничество между АО "Транснефть — Верхняя Волга и образовательным учреждением, помогает обеспечивать системную подготовку высококвалифицированных кадров для компании. Образовательную программу планируется продолжить и в следующем учебном году.