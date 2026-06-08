В ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске появились новые улицы

Дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» сейчас занимает 724,7 гектара и включает государственную площадку площадью 416,7 гектара и частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА», уже обеспеченные необходимой инфраструктурой. В ноябре 2025 года принято решение о расширении территории ещё на 117,7 гектара за счёт площадки в муниципальном образовании город Бор, общая площадь ОЭЗ достигла 842,4 гектара. Развитие зоны реализуется в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной активности» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на создание понятных условий для бизнеса, справедливое распределение рисков и расширение мер поддержки инвесторов.