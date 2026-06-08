В ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске появились новые улицы

Постановлением администрации Дзержинска пяти улицам на государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин» присвоены новые названия: Инструментальная, Полимерная, Титановая, Трубная и Бумажная, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. На улице Инструментальной уже работает производство твердосплавного металлорежущего инструмента «Аксис», а на Трубной планируется разместить предприятие по выпуску трубопроводных систем ООО НПП «Современные трубопроводные системы».
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что государственная площадка занимает более 416 гектаров и составляет основную часть дзержинского участка ОЭЗ «Кулибин», а присвоение названий улицам делает территорию более удобной для посетителей и резидентов. Управляющей компанией зоны является Корпорация развития Нижегородской области.
Генеральный директор Корпорации Игорь Ищенко подчеркнул, что на госплощадке активно формируется инфраструктура, территория заметно меняется, а новые названия не только упрощают навигацию, но и символически отражают ключевые направления деятельности резидентов. Глава Дзержинска Михаил Клинков назвал появление собственных улиц важным этапом развития ОЭЗ и выразил уверенность, что зона станет драйвером дальнейшего роста города.
Дзержинская часть ОЭЗ «Кулибин» сейчас занимает 724,7 гектара и включает государственную площадку площадью 416,7 гектара и частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА», уже обеспеченные необходимой инфраструктурой. В ноябре 2025 года принято решение о расширении территории ещё на 117,7 гектара за счёт площадки в муниципальном образовании город Бор, общая площадь ОЭЗ достигла 842,4 гектара. Развитие зоны реализуется в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной активности» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который направлен на создание понятных условий для бизнеса, справедливое распределение рисков и расширение мер поддержки инвесторов.