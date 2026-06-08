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Пять улиц в Дзержинске получили названия

Теперь в городе есть Инструментальная, Полимерная, Титановая, Трубная, Бумажная улицы.

Источник: Живем в Нижнем

У пяти улиц в Дзержинске появились наименования. Речь идет о локациях на территории особой экономической зоны «Кулибин», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

После присвоения названий на площадке ОЭЗ располагаются улицы Бумажная, Инструментальная, Полимерная, Титановая и Трубная. Как пояснил замгубернатора Егор Поляков, наименования сделают территорию «Кулибина» комфортнее для посетителей.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в свою очередь, отметил, что названия улиц отражают основные направления деятельности резидентов особой экономической зоны. Так, на Инструментальной изготавливают инструмент для резки металла, а на Трубной будут выпускать трубопроводные системы.

Ранее мы рассказывали о том, на каких улицах Нижнего Новгорода в начале этой неделе запретят парковаться.