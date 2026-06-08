Пять улиц в Дзержинске получили названия

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в свою очередь, отметил, что названия улиц отражают основные направления деятельности резидентов особой экономической зоны. Так, на Инструментальной изготавливают инструмент для резки металла, а на Трубной будут выпускать трубопроводные системы.