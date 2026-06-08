Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Статьи корреспондента сайта pravda-nn.ru вошли в шорт-лист престижного конкурса

Награждение победителей пройдет на Всероссийском журналистском форуме в Сочи.

Источник: Нижегородская правда

Статьи корреспондента сайта pravda-nn.ru Анастасии Красушкиной вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение. В этом году на конкурс поступило более 750 заявок.

На конкурс были представлены материалы о суевериях в космосе и подготовке военных на полигонах Минобороны, а также статья о том, зачем иностранцы переезжают в Россию.

Награждение победителей пройдет на Всероссийском журналистском форуме в Сочи в августе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что газета «Нижегородская правда» стала победителем конкурса «10 лучших газет России».