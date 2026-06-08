Статьи корреспондента сайта pravda-nn.ru вошли в шорт-лист престижного конкурса

Статьи корреспондента сайта pravda-nn.ru Анастасии Красушкиной вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение. В этом году на конкурс поступило более 750 заявок.
На конкурс были представлены материалы о суевериях в космосе и подготовке военных на полигонах Минобороны, а также статья о том, зачем иностранцы переезжают в Россию.
Награждение победителей пройдет на Всероссийском журналистском форуме в Сочи в августе.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что газета «Нижегородская правда» стала победителем конкурса «10 лучших газет России».