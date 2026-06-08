В Красноярке демонтировали незаконный шлагбаум, установленный экс-депутатом

8 июня в Красноярске снесли незаконный шлагбаум, установленный экс-депутатом Дивногорского горсовета. В ГУФССП России по краю напомнили, что объект находился в СНТ «Черемушки-1» на улице Даурской, между участками № 153 и № 155а.
Началась эта история еще в декабре 2022 года. Тогда на въезде в садоводческое товарищество появился шлагбаум. Установил его депутат из Дивногорска, а затем начал требовать с соседей деньги за проезд — 300 рублей в месяц либо три тысячи в год.
В мае 2024 года судебный пристав потребовал убрать скандальный шлагбаум, однако горожанин сносить конструкцию не торопился. Весной 2025-го скончался один из дачников, который активно боролся с незаконным объектом. По словам юриста Елены Добролюбовой, смерть наступила от сердечного приступа на фоне стресса, вызванного затянувшимся конфликтом.
«Его вдова подала иск в суд о назначении ее правопреемником по данному исполнительному производству. Решением суда был изменен способ его исполнения: “силами взыскателя с последующим взысканием расходов с должника”», — добавила пресс-служба ведомства.
Женщина предоставила в службу судебных приставов смету на работы по демонтажу шлагбаума, с которой лично под роспись был ознакомлен экс-депутат.
В итоге шлагбаум демонтировали.