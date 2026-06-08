В Красноярке демонтировали незаконный шлагбаум, установленный экс-депутатом

Началась эта история еще в декабре 2022 года. Тогда на въезде в садоводческое товарищество появился шлагбаум. Установил его депутат из Дивногорска, а затем начал требовать с соседей деньги за проезд — 300 рублей в месяц либо три тысячи в год.