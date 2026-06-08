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Ушёл из больницы и исчез: в Калининградской области ищут пенсионера в чёрной куртке и домашних тапочках

Мужчину видели в районе пересечения ул. Фрунзе и Литовский вал.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пенсионер ушёл из областной Клинической больницы и пропал. Об этом «Клопс» сообщили в ПСО «Запад».

В Калининградской области разыскивают 63-летнего Андрея Николаевича Куликова, который 7 июня ушёл из областной клинической больницы. Медучреждение на Клинической, 74 мужчина покинул вечером между 19:00 и 21:00. В последний раз его зафиксировали городские видеокамеры в районе пересечения ул. Фрунзе и Литовский вал.

Мужчина пять лет проживал в пансионате, расположенном в посёлке Талпаки Гвардейского района. Как рассказали сотрудники, с 5 июня у Андрея Николаевича было высокое давление. Около 15:00 7 июня его на скорой помощи повезли в больницу с диагнозом «гипертонический криз». В районе 19:00 в пансионат позвонили из больницы и сказали, что пациента можно забирать. Когда в 22:30 сотрудники учреждения добрались до Калининграда, мужчины на месте уже не было.

Известно, что Куликов полностью дезориентирован, страдает потерей памяти. Кроме того, у него сахарный диабет второго типа, который требует ежедневного контроля сахара в крови.

«Андрей Николаевич медленно передвигается, у него замедленная речь, левая рука почти не работает, а левая сторона лица искажена после инсульта», — рассказали в ПСО «Запад».

Летом прошлого года Андрей Николаевич уходил из пансионата — мужчину быстро нашли, он шёл по дороге в районе посёлка Талпаки.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, седые короткие волосы. Особые приметы: после инсульта левая часть лица и левая рука плохо работают. Одет: чёрная ветровка, серые спортивные штаны, домашние тапочки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.

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