Ушёл из больницы и исчез: в Калининградской области ищут пенсионера в чёрной куртке и домашних тапочках

Мужчина пять лет проживал в пансионате, расположенном в посёлке Талпаки Гвардейского района. Как рассказали сотрудники, с 5 июня у Андрея Николаевича было высокое давление. Около 15:00 7 июня его на скорой помощи повезли в больницу с диагнозом «гипертонический криз». В районе 19:00 в пансионат позвонили из больницы и сказали, что пациента можно забирать. Когда в 22:30 сотрудники учреждения добрались до Калининграда, мужчины на месте уже не было.