Сообщения от аферистов о выплатах ко Дню России начали приходить воронежцам

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о положенных им государственных выплатах ко Дню России. Информация распространяется через мессенджеры и электронную почту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
Для оформления якобы положенной выплаты, пользователю рекомендуют перейти по указанной ссылке, которая перенаправляет его на фишинговый сайт. Внешне ресурс напоминает портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат». Переход по фишинговой ссылке может привести к потере персональных данных и финансовым убыткам.
Россиян призывают с осторожностью относиться к сообщениям о любых неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из рассылок.