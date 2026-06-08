Сообщения от аферистов о выплатах ко Дню России начали приходить воронежцам

Для оформления якобы положенной выплаты, пользователю рекомендуют перейти по указанной ссылке, которая перенаправляет его на фишинговый сайт. Внешне ресурс напоминает портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат». Переход по фишинговой ссылке может привести к потере персональных данных и финансовым убыткам.