Более 360 постов наблюдения за качеством воздуха установили в Подмосковье

Сеть пунктов наблюдения за качеством воздуха продолжают расширять в Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». На территории региона разместили свыше 360 таких постов, сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
«В регионе развернута мощная цифровая сеть наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Если в 2021 году работало 144 поста наблюдения, то к февралю 2026-го их количество достигло 364. Данные, получаемые постами наблюдения, передаются в ГИС “Экомониторинг”. Также актуальные сведения о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени находятся на геопортале Подмосковья», — отметил Владимир Шапкин.
По его словам, важным результатом стала и реализация программы «100 прудов и озер». Благодаря поддержке жителей на портале «Добродел» в Подмосковье расчистили 183 водоема общей площадью свыше тысячи гектаров. Продолжается также работа по сохранению лесов. Так, по проекту «Чистый лес» за три года в регионе привели в порядок 178 гектаров лесных территорий и вывезли почти 1,9 тысячи кубометров мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.