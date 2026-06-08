Более 360 постов наблюдения за качеством воздуха установили в Подмосковье

По его словам, важным результатом стала и реализация программы «100 прудов и озер». Благодаря поддержке жителей на портале «Добродел» в Подмосковье расчистили 183 водоема общей площадью свыше тысячи гектаров. Продолжается также работа по сохранению лесов. Так, по проекту «Чистый лес» за три года в регионе привели в порядок 178 гектаров лесных территорий и вывезли почти 1,9 тысячи кубометров мусора.