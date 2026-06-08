Красноярский роддом № 4 получил новые аппараты для КТГ за 2,4 млн рублей

Новые фетальные мониторы проводят компьютерный анализ полученных данных. Это позволяет выявлять отклонения на ранних этапах и своевременно принимать необходимые меры. Аппараты оснащены большим современным экраном и беспроводными датчиками высокой чувствительности. Благодаря этому пациентки могут свободнее чувствовать себя во время обследования. При необходимости женщина может поменять положение тела или пройтись по кабинету.