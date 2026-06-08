Красноярский роддом № 4 получил новые аппараты для КТГ за 2,4 млн рублей

В Красноярском межрайонном родильном доме № 4 появились два новых фетальных монитора для проведения кардиотокографии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Оборудование поступило в отделение антенатальной охраны плода. Кардиотокография используется во время беременности для регистрации сердцебиения плода. Такое исследование помогает врачу оценить состояние будущего ребенка и вовремя заподозрить возможные нарушения, в том числе гипоксию.
Новые фетальные мониторы проводят компьютерный анализ полученных данных. Это позволяет выявлять отклонения на ранних этапах и своевременно принимать необходимые меры. Аппараты оснащены большим современным экраном и беспроводными датчиками высокой чувствительности. Благодаря этому пациентки могут свободнее чувствовать себя во время обследования. При необходимости женщина может поменять положение тела или пройтись по кабинету.
Оборудование общей стоимостью около 2,4 млн рублей приобрели за счет средств родовых сертификатов. Эти федеральные средства медучреждение получает за оказание помощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период.
«Новое оборудование, еще один шаг к обеспечению максимальной безопасности и здоровья для каждой мамы и ее малыша», — рассказала заведующая отделением антенатальной охраны плода Алена Сбродова.
В минздраве отметили, что роддом № 4 направил средства на повышение качества медицинской помощи женщинам в рамках нацпроекта «Семья».