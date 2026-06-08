Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани пропало топливо на ряде мелких автозаправок

В Краснодарском крае пропало топливо на ряде мелких автозаправочных станций, сообщает Оперативный штаб региона.

Источник: Российская газета

Причина заключается в сбое мелкооптовых закупок, что привело к нехватке топлива на мелких АЗС и спровоцировало спрос у крупных сетевых операторов, где бензин есть в наличии.

Всего в регионе находятся более тысячи АЗС, примерно половина из которых — крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, остальные — частные заправки.

Они покупают бензин мелким оптом партиями, у них нет долгосрочных контрактов и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.

«Были случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС: его не успели подвезти из-за резкого роста спроса. Однако ситуации кратковременные, обычно проблему решают за несколько часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции.