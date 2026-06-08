На Кубани пропало топливо на ряде мелких автозаправок

Причина заключается в сбое мелкооптовых закупок, что привело к нехватке топлива на мелких АЗС и спровоцировало спрос у крупных сетевых операторов, где бензин есть в наличии.
Всего в регионе находятся более тысячи АЗС, примерно половина из которых — крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, остальные — частные заправки.
Они покупают бензин мелким оптом партиями, у них нет долгосрочных контрактов и даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.
«Были случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС: его не успели подвезти из-за резкого роста спроса. Однако ситуации кратковременные, обычно проблему решают за несколько часов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции.