Докатились? Итоги транспортной реформы подвели в Нижнем Новгороде

Обновлённые автобусы и электробусы ходят по расписанию, валидаторы в салонах мигают голубыми экранами, запущены ночные рейсы. Это не фантастический фильм — таковы итоги трёх лет транспортной реформы в Нижегородской агломерации, рапортуют власти. А что о переменах скажут пассажиры? Они продолжают штурмом брать автобусы, хотя после 20 часов и брать-то уже нечего — на линиях никого. Почему реальная жизнь так отличается от отчётов чиновников, разбирался nn.aif.ru.
Автобусы разной степени свежести.
Реформа стартовала в Нижегородской агломерации в 2022 году, хотя подготовка к ней велась ещё с 2019 года. Львиная доля перемен пришлась на 2025 год. И, оказывается, сейчас все изменения уже свершились.
Во-первых, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, перешедших на регулируемые пассажирские перевозки. Тарифы на них устанавливают местные власти. Если перевозчик не выполняет требований, в рамках гражданско-правовых отношений с ним расторгают контракт.
«Это позволило контролировать расписание движения автобусов, соблюдение остановок и прочие проблемы, на которые горожане жаловались долгие годы», — объяснил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
Ещё один важный момент реформы, уверен Денис Рябинин, — массовое обновление подвижного состава. Автобусы по дорогам столицы ПФО ходят разной степени свежести, но все они «моложе» десяти лет.
Третье достижение, по версии минтранса региона, — подключение валидаторов во всём нижегородском общественном транспорте. Нововведение должно позволить системе перейти исключительно на безналичную оплату проезда с 1 июля 2026 года.
А с 1 июня в Нижнем Новгороде запустили ночные автобусы, которые будут в порядке эксперимента работать до конца сентября. По данным регионального Центра развития транспортных систем, рейсы курсируют из отдалённых районов города через центр с 22:00 до 02:00. Всего таких маршрутов четыре.
Правда, проверки показали: в первую же ночь работы некоторые водители отклонялись от утверждённых маршрутов, а часть автобусов трогалась от остановок раньше положенного времени. С водителями на этот счёт пообещали провести дополнительный инструктаж. Контроль за соблюдением расписания ночных рейсов намерены усилить с помощью систем спутникового мониторинга.
Проблемы есть, не отрицает замминистра Денис Рябинин. В первую очередь, это нехватка водительских кадров. Никакие обновлённые автобусы не будут ходить по расписанию, если некому сесть за руль. Кадры привлекают увеличением зарплат и прочими бонусами, говорит чиновник. Тем не менее, несмотря на все трудности, транспортный каркас Нижегородской агломерации объявили сформированным.
Пассажиры выдавили двери.
Как же чувствуют себя простые пассажиры внутри этого самого транспортного каркаса?
Марина Зайцева каждый будний день уезжает с остановки «Водная академия» в микрорайон Мещерское озеро. «Недавно села в час пик на А-24. На площади Минина автобус в буквальном смысле начала штурмовать толпа. Люди кричали: “Мы полчаса ждали! Всем домой надо”, — с ужасом вспоминает Марина Зайцева. — Водитель стал закрывать двери и от количества людей внутри вылетели стёкла входной двери на задней площадке. Водителя этот факт не смутил, он продолжал движение. Ветер на Канавинском мосту сбивал с ног, мы жались друг к другу ещё плотнее».
И таких историй у каждого завсегдатая общественного транспорта немало.
Под сомнение горожане ставят и 100%-но подключённые валидаторы. Аппараты действительно есть почти во всём общественном транспорте, только жизни в них зачастую нет! И вряд ли ситуация кардинально изменится к 1 июля, когда наличку в автобусах перестанут принимать.
Не обзавелись транспортной картой? Придётся через весь автобус и десяток пар рук передавать за проезд карту банковскую.
Проблемы в сфере общественного транспорта фиксирует и областное ГАИ. Всего за два дня рейдов ведомство обнаружило 333 нарушения. В частности, выявили 60 фактов нарушения правил перевозки людей, обнаружили 55 технически неисправных автобусов (обновлённых, но неисправных? — Ред.). Два водителя и вовсе выходили на линии без водительских прав, им доверяли свои жизни сотни людей.
Самое обидное, что в город активно вкладывают деньги и силы, чтобы он хорошел и привлекал туристов. Он и хорошеет, но общественный транспорт, мягко говоря, способен свести на нет все усилия и разочаровать гостей, особенно из столицы, где транспортная система действует на «пять с плюсом».
Так или иначе, согласны вы с успехом транспортной реформы или нет, она в Нижегородской агломерации завершена. Дальше какие-то изменения в маршрутную сеть будут вносить точечно после ввода новых станций метро — «Сенная» и «Площадь Свободы».
Кстати.
Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, регион вошел в число субъектов РФ, который получит федеральные средства на обновление подвижного состава и развитие транспортной инфраструктуры. В сумме Волгоградская, Курская, Нижегородская и Саратовская области получат 10,8 млрд руб. в течение трёх лет. При этом более половины от этой суммы — свыше 5,5 млрд руб. — поступит в субъекты уже в 2026 году.
Федеральные средства планируется направить на покупку современного пассажирского транспорта исключительно российского производства — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.