Докатились? Итоги транспортной реформы подвели в Нижнем Новгороде

Марина Зайцева каждый будний день уезжает с остановки «Водная академия» в микрорайон Мещерское озеро. «Недавно села в час пик на А-24. На площади Минина автобус в буквальном смысле начала штурмовать толпа. Люди кричали: “Мы полчаса ждали! Всем домой надо”, — с ужасом вспоминает Марина Зайцева. — Водитель стал закрывать двери и от количества людей внутри вылетели стёкла входной двери на задней площадке. Водителя этот факт не смутил, он продолжал движение. Ветер на Канавинском мосту сбивал с ног, мы жались друг к другу ещё плотнее».