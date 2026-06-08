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МЧС предупреждает о сильных ливнях в Нижегородской области 8 июня

МЧС предупреждает о надвигающихся на Нижний Новгород и область сильных дождях.

Источник: Живем в Нижнем

МЧС предупреждает о надвигающихся на Нижний Новгород и область сильных дождях. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Осадки накроют регион в ближайшие 1−3 часа. В связи с этим жителей Нижегородской области просят соблюдать правила безопасности. При поездках на личных автомобилях важно снизить скорость — во время дождя ухудшается видимость и размывает обочины.

Нижегородцев просят избегать низменных участков местности. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить 112.

Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта усилят в День России в Нижнем Новгороде.

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