МЧС предупреждает о сильных ливнях в Нижегородской области 8 июня

МЧС предупреждает о надвигающихся на Нижний Новгород и область сильных дождях. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Осадки накроют регион в ближайшие 1−3 часа. В связи с этим жителей Нижегородской области просят соблюдать правила безопасности. При поездках на личных автомобилях важно снизить скорость — во время дождя ухудшается видимость и размывает обочины.
Нижегородцев просят избегать низменных участков местности. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить 112.
Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта усилят в День России в Нижнем Новгороде.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше