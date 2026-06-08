Сколько выходных будет в 2027 году?

В 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней, а работать почти в два раза больше — 247 дней. Больше всего выходных и праздников выпадает на январь (16), а меньше всего — апрель и сентябрь (по 8).
Как отдыхаем в январе 2027 года?
Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря (четверг) 2026 года по 10 января (воскресенье) 2027 года.
Со всеми праздниками и обычными выходными в январе — 16 выходных.
Как отдыхаем в феврале 2027 года?
Предшествующая Дню защитника Отечества неделя будет шестидневной за счет рабочей субботы, 20 февраля (сокращенный рабочий день). В честь праздника отдыхаем три дня — с 21 (воскресенье) по 23 февраля (вторник). После выхода на работу трудимся три дня (со среды, 24 по пятницу, 26), а потом отдыхаем в субботу и воскресенье.
Со всеми праздниками и обычными выходными в феврале — 9 выходных.
Как отдыхаем в марте 2027 года?
В марте к восьми стандартным выходным (субботам и воскресеньям) добавится еще один день — понедельник, 8 марта. Таким образом, на празднование Международного женского дня отводится трое суток, с 6 (суббота) по 8 (воскресенье) марта, а следующая после праздника неделя (со вторника, 9 по пятницу, 12 марта) будет четырехдневной.
Со всеми праздниками и обычными выходными в марте — 9 выходных.
Как отдыхаем в мае 2027 года?
Согласно проекту производственного календаря на следующий год, в мае нас ожидает сразу две четырехдневные рабочие недели:
- с 4 (вторник) по 7 (пятница) мая;
- с 11 (вторник) по 14 (пятница)мая.
Выходные в честь 1 мая (Праздник Весны и Труда) с 1 (суббота) по 3 (понедельник) мая (пятница, 30 апреля — сокращенный день), а в честь 9 мая (День Победы) — с 8 (суббота) по 10 (понедельник) мая.
Со всеми праздниками и обычными выходными в мае — 12 выходных.
Как отдыхаем в июне 2027 года?
В честь Дня России отдыхаем три дня — с 12 (суббота) по 14 (понедельник) июня. В пятницу, 11 июня — сокращенный рабочий день.
Со всеми праздниками и обычными выходными в июне — 9 выходных.
Как отдыхаем в ноябре 2027 года?
В 2027 году День народного единства (4 ноября) выпадает на четверг. Отдыхаем целых четыре дня — с 4 по 7 (воскресенье) ноября. Предпраздничная неделя (с 1 по 3) будет трехдневной. Кроме того, третьего числа работаем на час меньше.
Со всеми праздниками и обычными выходными в ноябре — 10 выходных.
Как отдыхаем в декабре 2027 года?
Предновогодний месяц работаем по графику, а вот 31 (пятница) декабря уже уходим на каникулы.
Всего в декабре — 9 выходных.