В Воронеже стартовал музыкальный проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+), на мероприятии побывал корреспондент vrn.aif.ru.
На минувших выходных серию концертов открыл Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, исполнивший рок-хиты «Небо славян», «Беспечный ангел», «Трасса Е-95», «Moscow Calling», «Трава у дома» и «Дорожная». Зрителей также порадовали аранжировками песен группы «Иванушки International», композицией «Bad Romance» и летними хитами «Бомболейо», «Саламанка», «Besame Mucho». Прозвучали и патриотические произведения — «Есть только миг» и «Вечная любовь».
Дирижёр оркестра Дмитрий Харьковский рассказал, что программа представляет собой некий «срез» из репертуара коллектива — это и рок-хиты, и патриотические композиции, и часть уже будущего репертуара «Жаркие хиты лета».
Также Дмитрий Харьковский напомнил, что в советские годы, серия концертов «Лето в Кольцовском сквере» проходила регулярно, однако впоследствии была утрачена. Добрая традиция возродилась несколько лет назад.
«В этом году повезло открывать нам», — поделился своей радостью дирижёр.