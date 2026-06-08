«Прожили вместе 30 лет»: в красноярском крае будут судить мужчину за убийство бывшей жены

В Енисейске перед судом предстанет 53-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее спутника. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Убийство произошло в марте 2026 года в селе Озёрное. По версии следствия, мужчина не смог смириться с тем, что бывшая супруга после расставания начала новые отношения. Бывшие супруги прожили вместе почти 30 лет и вырастили троих детей. По словам близких женщины, в последние годы мужчина злоупотреблял алкоголем, применял к ней насилие и угрожал.
После расставания женщина познакомилась с другим мужчиной и переехала к нему. Узнав об этом, бывший супруг стал звонить и писать ей почти каждый день, приезжал к месту работы и требовал вернуться. Свидетели также рассказывали об угрозах убийством.
Вечером в марте обвиняемый употреблял алкоголь, затем взял охотничий карабин и пришел в дом, где жила его бывшая жена. По данным следствия, войдя внутрь, он открыл огонь. Женщина погибла на месте. Ее спутник получил тяжелые ранения, но выжил благодаря врачам. Мужчина перенес несколько операций, ему ампутировали руку.
Прокурор утвердил обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Уголовное дело рассмотрит Енисейский районный суд.