«Прожили вместе 30 лет»: в красноярском крае будут судить мужчину за убийство бывшей жены

Убийство произошло в марте 2026 года в селе Озёрное. По версии следствия, мужчина не смог смириться с тем, что бывшая супруга после расставания начала новые отношения. Бывшие супруги прожили вместе почти 30 лет и вырастили троих детей. По словам близких женщины, в последние годы мужчина злоупотреблял алкоголем, применял к ней насилие и угрожал.