В Тульской области выбрали лучшего сварщика

«Сварщик — одна из самых востребованных и нужных профессий и в производстве, и в строительстве, и в повседневной жизни. Стабильно специалисты этой профессии входят в топ-10 самых востребованных, и лучшего выбрать сегодня особенно сложно. В Тульской области много промышленных предприятий, которые занимаются металлообработкой, и сегодня в конкурсе участвуют лучшие сварщики региона», — отметил заместитель министра промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.