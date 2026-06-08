В Тульской области выбрали лучшего сварщика

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» состоялся 3 июня в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий. Конкурс проводится по нацпроекту «Кадры», сообщили в Центре занятости населения Тульской области.
За звание лучшего боролись девять сварщиков от шести промышленных предприятий региона. Сначала конкурсанты прошли тестирование, ответив на вопросы в области сварки, трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности, устно решили кейс-задачи. В ходе практической части участники сварили два образца детали в соответствии со сборочными чертежами и технологическими картами сборки-сварки.
Лучшим сварщиком Тульской области стал Александр Ковальский — работник предприятия «Промсорт-Тула». Он получит 100 тысяч рублей и представит регион на всероссийском конкурсе, который пройдет в сентябре в Перми, где поборется за главный приз — 1 миллион рублей. На втором месте — электрогазосварщик «Тулачермета» Александр Шалимов, бронза досталась электрогазосварщику «Туламашзавода» Александру Корнееву. Они получат 50 и 30 тысяч рублей соответственно.
«Сварщик — одна из самых востребованных и нужных профессий и в производстве, и в строительстве, и в повседневной жизни. Стабильно специалисты этой профессии входят в топ-10 самых востребованных, и лучшего выбрать сегодня особенно сложно. В Тульской области много промышленных предприятий, которые занимаются металлообработкой, и сегодня в конкурсе участвуют лучшие сварщики региона», — отметил заместитель министра промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.
В регионе сварщиков готовят 11 организаций среднего профессионального образования. Срок обучения составляет 1 год 10 месяцев. Ежегодно колледжи выпускают около 400 молодых специалистов, которые успешно трудоустраиваются по специальности. Сегодня на предприятиях области открыто примерно 300 вакансий сварщика с зарплатой до 200 тысяч рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.