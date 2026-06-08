Почти 60% воронежцев не боятся за свою работу

Несмотря на спокойствие большинства, у части горожан все же есть поводы для беспокойства. Самый распространенный страх — это боязнь увольнения, его назвали 10% опрошенных. На втором месте оказались опасения, связанные с низкой зарплатой или недооцененностью со стороны руководства (6%). Замыкает тройку лидеров страх стать невостребованным специалистом на рынке труда (5%). Кроме того, воронежцы переживают из-за сложных отношений с начальством, нестабильности компании, возможного банкротства или опасаются не справиться с порученными задачами.