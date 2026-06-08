Главу Перми ознакомили с работой городских инклюзивных пространств

Инклюзивные мастерские «Будетляне» открыли с начала 2026 года на ул. Степана Разина, 77. Учреждение помогает в адаптации людям от 18 лет и старше. В мастерских взрослые с ментальными особенностями осваивают столярное, швейное и графическое дело, создают тактильные макеты городов для незрячих людей, изготавливают деревянные игрушки, кружки, футболки и другие сувениры с авторскими рисунками — приобретают профессиональные навыки, которые помогают им найти работу.