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В Ростове-на-Дону дело обвиняемого в мошенничестве подростка передали в суд

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении несовершеннолетнего по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении несовершеннолетнего по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, обвиняемый в марте 2026 года, выполняя в схеме роль курьера, убедил ростовчанку передать более 6,5 млн руб. для размещения на «безопасный счет». Фигурант получил сумму от потерпевшей и направился в Краснодарский край, но по дороге был задержан. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону несовершеннолетний подозревается в мошенничестве на 7 млн руб.