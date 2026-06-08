В Ростове-на-Дону дело обвиняемого в мошенничестве подростка передали в суд

По данным правоохранителей, обвиняемый в марте 2026 года, выполняя в схеме роль курьера, убедил ростовчанку передать более 6,5 млн руб. для размещения на «безопасный счет». Фигурант получил сумму от потерпевшей и направился в Краснодарский край, но по дороге был задержан. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.