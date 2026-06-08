Ливни надвигаются на Нижегородскую область

Сегодня, 8 июня, в Нижнем Новгороде и области ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Непогода начнется в Нижнем Новгороде в ближайшие 1−3 часов. Ливень продолжится до конца дня.
Автомобилистам рекомендуют снизить скорость, так как из-за дождя ухудшается видимость, а обочины и грунтовые дороги размываются. Возможны заносы и скольжение. Следует избегать низменных участков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на неделе с 8 по 14 июня погода в Нижегородской области будет теплой и пасмурной.
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