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В воронежском сквере к сезону обновили зеленый арт-объект

Романтическая фото-зона несколько лет существует на улице Кольцовской.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Воронежа уже несколько лет есть зеленый арт-объект, ставший своеобразной фото-зоной для горожан и гостей.

С наступлением нового теплого сезона, на одной из центральных улиц района — Кольцовской — мастера топиарного искусства из МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» берутся за обычные садовые ножницы, чтобы придать необычную форму кустарнику. Он превращается в зеленое сердце.

Фото управы Ленинского района.

Эта композиция быстро завоевала любовь воронежцев. «Сердце города» на Кольцовской стало не просто элементом благоустройства, а настоящим символом улицы и центром притяжения. Прохожие, знающие такую традицию, специально останавливаются, чтобы сделать памятную фотографию на фоне арт-объекта.

— Этот пример наглядно показывает, что даже в такой утилитарной сфере, как коммунальное хозяйство, есть место для креатива. Инициатива комбината благоустройства доказывает: внимание к деталям и творческий подход способны превратить стандартный уход за растениями в создание уникальных городских символов, которые делают жизнь в районе теплее и уютнее, — отметил глава Ленинского района Иван Молоканов.