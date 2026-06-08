В воронежском сквере к сезону обновили зеленый арт-объект

— Этот пример наглядно показывает, что даже в такой утилитарной сфере, как коммунальное хозяйство, есть место для креатива. Инициатива комбината благоустройства доказывает: внимание к деталям и творческий подход способны превратить стандартный уход за растениями в создание уникальных городских символов, которые делают жизнь в районе теплее и уютнее, — отметил глава Ленинского района Иван Молоканов.