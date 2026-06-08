На ПМЭФ обсудили внедрение программ по производительности труда

Последние пять лет производительность труда в России росла в среднем на 1,4%, последние два года — опережающими темпами до 4,6%. Для сохранения динамики в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» к 2030 году планируется охватить адресными проектами 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. На сегодняшний день в адресные проекты вошли более 8 тыс. предприятий. Суммарная выручка участников федпроекта составила около 21,1 трлн рублей, численность сотрудников — 1,8 млн человек. По итогам реализации проектов в среднем выработка увеличилась на 57%, сроки производства и избыточные запасы снизились на 32 и 30% соответственно.