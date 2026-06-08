На ПМЭФ обсудили внедрение программ по производительности труда

Системное реформирование законодательства в совокупности с отраслевой работой и активностью регионов будут способствовать сохранению высоких темпов роста производительности труда в стране. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев в ходе панельной дискуссии «Производительность труда в МСП: от популизма к реальной эффективности» на полях ПМЭФ-2026.
Последние пять лет производительность труда в России росла в среднем на 1,4%, последние два года — опережающими темпами до 4,6%. Для сохранения динамики в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» к 2030 году планируется охватить адресными проектами 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. На сегодняшний день в адресные проекты вошли более 8 тыс. предприятий. Суммарная выручка участников федпроекта составила около 21,1 трлн рублей, численность сотрудников — 1,8 млн человек. По итогам реализации проектов в среднем выработка увеличилась на 57%, сроки производства и избыточные запасы снизились на 32 и 30% соответственно.
«Несмотря на очевидные успехи в реализации проектов, сегодня еще сохраняется определенный скепсис в бизнес-сообществе, что государственный консалтинг не приведет к результатам. Однако мы видим конкретные цифры: перенастройка внутренних процессов увеличивает доходность предпринимателей. Можно сказать, что скептики не ожидали таких результатов. Точечные Lean-проекты, адресный производственный консалтинг — это та база, на которой можно внедрять роботизацию и масштабировать цифровые решения», — сказал заместитель министра, его слова цитирует Федеральный центр компетенций.
Отдельно Денис Тюпышев рассказал о реализации законодательных инициатив в сфере производительности труда и доработки механизма оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В соответствии с действующей методикой ОРВ разработчик акта должен оценивать затраты, в том числе трудозатраты работников на исполнение обязательных требований, предусмотренных проектом акта. Вместе с тем органы власти не всегда способны сделать это корректно ввиду отсутствия точных данных о трудозатратах предприятий для проведения такого расчета.
«Для оперативной связи с бизнесом и оценки последствий для отраслей от введения нового регулирования планируем подключать отраслевые центры компетенций (ОЦК). Важно, чтобы сами предприниматели оценили то, как вводимые требования повлияют на их бизнес-процессы. В федеральном проекте оператором по поиску барьеров выступает Центр стратегических разработок, они уже сформировали совместную с ОЦК рабочую группу и приступили к работе с требованиями отраслевого законодательства», — добавил Тюпышев.
Еще одним актуальным вопросом для бизнеса остается снижение порога участия в федеральном проекте. На сегодняшний день для вхождения в проект выручка предприятия должна составлять от 400 млн рублей (для туризма — от 180 млн рублей) за год. Как объяснил заместитель министра, сеть региональных центров компетенции активно работает с потенциальными участниками, «доращивая» выручку до необходимого порога за счет внедрения коробочных решений.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.