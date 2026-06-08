Андрей Макаревич* с женой попал под иранский ракетный обстрел в Израиле

Дом Андрея Макаревича* в израильском поселке Керем Махараль получил повреждения от падения обломков ракеты во время воздушной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщила супруга музыканта Эйнат Кляйн.
Обломками сбитой ракеты были выбиты стекло в детской комнате, а территория сада оказалась засыпана кусками металла. Никто из членов семьи музыканта не пострадал.
Как рассказала жена музыканта, воздушная тревога застала их на улице по пути из гостей. Семье пришлось переждать обстрел, лежа на земле.
* Признан иноагентом в РФ