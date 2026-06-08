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Андрей Макаревич* с женой попал под иранский ракетный обстрел в Израиле

Дом Андрея Макаревича* в израильском поселке Керем Махараль получил повреждения от падения обломков ракеты во время атаки Ирана. Выбиты стекла в детской комнате, сад засыпан металлом. Супруга артиста Эйнат Кляйн рассказала, что семья пережидала обстрел, лежа на земле.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ТАСС

Дом Андрея Макаревича* в израильском поселке Керем Махараль получил повреждения от падения обломков ракеты во время воздушной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщила супруга музыканта Эйнат Кляйн.

Обломками сбитой ракеты были выбиты стекло в детской комнате, а территория сада оказалась засыпана кусками металла. Никто из членов семьи музыканта не пострадал.

Как рассказала жена музыканта, воздушная тревога застала их на улице по пути из гостей. Семье пришлось переждать обстрел, лежа на земле.

Ракетный удар со стороны Ирана был нанесен в ответ на обстрелы ливанского Бейрута израильской армией (ЦАХАЛ). В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от поездок в Израиль до прояснения обстановки.

* Признан иноагентом в РФ

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