Андрей Макаревич* с женой попал под иранский ракетный обстрел в Израиле

Ракетный удар со стороны Ирана был нанесен в ответ на обстрелы ливанского Бейрута израильской армией (ЦАХАЛ). В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от поездок в Израиль до прояснения обстановки.