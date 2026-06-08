Нижегородский мажор Сергей Корнилов вышел из изолятора

Спустя 10 суток административного ареста нижегородский мажор Сергей Корнилов покинул изолятор. Об этом сообщили в «Вести. Дежурная часть».
Напомним, что 20 мая примерно в 14:00 Корнилов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал масштабную аварию на Похвалинском съезде, управляя кабриолетом «Мерседес».
Уже спустя пару часов мужчина оказался в ресторане — там он снял ролик, где пренебрежительно отозвался о нижегородцах, назвав недовольных аварией людей «нищетой», и заявил, что в стране отсутствует ответственность, а «мажоры не умирают».
В отношении нарушителя сначала ввели ограничения — запретили выходить в интернет и посещать бары. Позже его арестовали на 10 суток и аннулировали водительские права. Однако в итоге Следственный комитет РФ принял решение прекратить уголовное дело.