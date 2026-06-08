Пермские МФЦ признаны одними из самых эффективных в России

В рейтинге офисов «Мои документы» за первый квартал текущего года Пермский край вновь показал высокую эффективность работы МФЦ, войдя в число ведущих регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
Кроме Прикамья в рейтинге еще 69 субъектов РФ. Он основывается на трех ступенях эффективной деятельности МФЦ — низкой, средней и высокой. Но в настоящее время работа офисов «Мои документы» оценивалась по двадцати показателям. В них, помимо прочих, были включены такие параметры, как доступность услуг, их качество, степень удовлетворенности обратившихся. Также для рейтинга были применены сведения из различных ГИС и отзывы граждан.
«Нам очень радостно, что мы смогли подтвердить высокую степень развития МФЦ, — говорит руководитель ГБУ ПК “Пермский краевой МФЦ ПГМУ” Леонид Громов. — Но, конечно, на этом останавливаться не собираемся. Качество предоставляемых услуг постоянно растет, для того чтобы запросы, поступающие к нам от граждан, разрешались максимально оперативно и полно. При этом мы занимаемся внедрением клиентоцентричных подходов и современных цифровых сервисов. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы получение услуги в многофункциональных центрах стало комфортным и быстрым».
Сегодня МФЦ Пермского края предлагают жителям более 1,8 тысячи государственных и муниципальных услуг. Ежегодно перечень услуг увеличивается. Так, с первого июня в многофункциональных центрах стали принимать заявления на новую меру государственной поддержки для семей с детьми. Работающие родители теперь имеют возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц, выплаченного с заработной платы.
Особое внимание в центрах «Мои Документы» уделяется поддержке участников СВО и их семей. Эта работа осуществляется в рамках поручения губернатора Дмитрия Махонина, который поставил перед региональным МФЦ задачу сделать государственные и муниципальные услуги максимально доступными для этой категории граждан.
«Пермский край занимает лидирующие позиции в части оказания мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, доступных в филиалах МФЦ региона. Сегодня в филиалах МФЦ представлено 65 видов поддержки, причем пятьдесят из них можно получить в рамках комплексного запроса, подав всего одно заявление», — рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.
Значимым нововведением станет предоставление услуг по регистрации рождения и смерти. Уже в июле этого года многофункциональные центры Перми начнут оказывать эти услуги.