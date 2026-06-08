Пермские МФЦ признаны одними из самых эффективных в России

«Нам очень радостно, что мы смогли подтвердить высокую степень развития МФЦ, — говорит руководитель ГБУ ПК “Пермский краевой МФЦ ПГМУ” Леонид Громов. — Но, конечно, на этом останавливаться не собираемся. Качество предоставляемых услуг постоянно растет, для того чтобы запросы, поступающие к нам от граждан, разрешались максимально оперативно и полно. При этом мы занимаемся внедрением клиентоцентричных подходов и современных цифровых сервисов. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы получение услуги в многофункциональных центрах стало комфортным и быстрым».