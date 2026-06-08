Лантратова рассказала о жалобах пострадавших от блогеров-психологов

Федеральный омбудсмен в ходе расширенного заседания рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Совершенствование рынка оказания психологических услуг» отметила, что сейчас появляется все больше блогеров, которые позиционируют себя как профессиональные психологи. По словам Лантратовой, среди них нередко оказываются мошенники.