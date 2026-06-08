Лантратова рассказала о жалобах пострадавших от блогеров-психологов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что к ней поступают обращения от семей, находящихся на грани распада из-за похода к блогерам-психологам, которые на самом деле являются мошенниками.
Федеральный омбудсмен в ходе расширенного заседания рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение» на тему «Совершенствование рынка оказания психологических услуг» отметила, что сейчас появляется все больше блогеров, которые позиционируют себя как профессиональные психологи. По словам Лантратовой, среди них нередко оказываются мошенники.
«Я сталкиваюсь с обращениями сейчас, как уполномоченный, от тех семей, которые стали разрушаться после похода к псевдопсихологам. И эта проблема серьезная», — сказала Лантратова в ходе заседания.
В связи с этим омбудсмен подчеркнула, что необходимо законодательно регулировать деятельность психологов, в частности блогеров, предоставляющих подобные услуги.
«Блогером и психологом может быть только человек, имеющий диплом об обучении в высшем государственном учреждении», — добавила она.