В Белгородской области сбережения жителей и бизнеса превысили 640 млрд рублей

В частности, на население (без учета счетов эскроу) приходится около 519 млрд руб. — за год показатель вырос на 9,5%. При этом только в первом квартале прирост составил 3,7 млрд руб. Доля рублевых вкладов среди физлиц сохраняется на уровне 98%.