В Красноярске демонтировали самовольно установленный бывшим депутатом шлагбаум

История длилась около двух лет. Жители соседних участков добивались, чтобы проход и проезд между участками снова стал свободным. Суд обязал депутата убрать шлагбаум еще в 2024 году. Сначала он выполнил решение, но позже снова поставил конструкцию на прежнее место.