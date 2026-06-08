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В Красноярске демонтировали самовольно установленный бывшим депутатом шлагбаум

В Красноярске судебные приставы завершили исполнительное производство по делу о самовольно установленном шлагбауме в СНТ «Черемушки-1».

В Красноярске судебные приставы завершили исполнительное производство по делу о самовольно установленном шлагбауме в СНТ «Черемушки-1». Об этом сообщили в ГУФССП России по Красноярскому краю.

История длилась около двух лет. Жители соседних участков добивались, чтобы проход и проезд между участками снова стал свободным. Суд обязал депутата убрать шлагбаум еще в 2024 году. Сначала он выполнил решение, но позже снова поставил конструкцию на прежнее место.

После этого приставы возобновили работу по делу. К мужчине применяли разные меры, в том числе ограничивали выезд за границу и назначали исполнительский сбор в 5 тыс. рублей. По данным приставов, в 2024 году он даже пытался перепродать шлагбаум, чтобы избежать демонтажа.

Позже суд разрешил убрать конструкцию силами взыскателя, а расходы затем взыскать с должника. 8 июня рабочие демонтировали шлагбаум. На месте находились судебный пристав и сотрудники отделения специального назначения.

После этого производство завершили, так как решение суда фактически исполнили.