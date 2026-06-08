Более 1200 красноярцев старшего поколения приняли участие в «Фестивале возможностей»

Для гостей подготовили спортивные и игровые площадки. Участники играли в городки, настольный хоккей, шашки, шахматы, боулинг, баскетбол и нарды. Также они могли проверить свои силы в испытаниях комплекса ГТО. Отдельной частью программы стал массовый старт по скандинавской ходьбе. Участники прошли трехкилометровую дистанцию вдоль набережной. Перед стартом для них провели разминку под открытым небом.