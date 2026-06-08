Более 1200 красноярцев старшего поколения приняли участие в «Фестивале возможностей»

На Центральной набережной Красноярска прошел традиционный спортивный праздник «Фестиваль возможностей». Об этом сообщили в администрации города.
Для гостей подготовили спортивные и игровые площадки. Участники играли в городки, настольный хоккей, шашки, шахматы, боулинг, баскетбол и нарды. Также они могли проверить свои силы в испытаниях комплекса ГТО. Отдельной частью программы стал массовый старт по скандинавской ходьбе. Участники прошли трехкилометровую дистанцию вдоль набережной. Перед стартом для них провели разминку под открытым небом.
«Вы ставите рекорды практически во всех видах спорта: занимаетесь плаванием, северной ходьбой, йогой, спортивными танцами и многими другими направлениями. Благодаря вашим успехам и достижениям наш город стал пилотной площадкой федерального проекта “Сибирское долголетие” и стал лучшей муниципальной практикой Российской Федерации», — подчеркнула заместитель главы города, руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
Праздник также дополнили музыкально-спортивные номера от участниц клуба, танцевальный флешмоб и народные игры. В завершение фестиваля наградили инструкторов. Им вручили благодарственные письма и памятные подарки за многолетний вклад в развитие физкультурно-оздоровительной работы среди людей старшего поколения.
Фестиваль провели уже в 22 раз. Его участниками стали более 1200 красноярцев старше 55 лет, которые занимаются в физкультурно-оздоровительных клубах города.