«Пари НН» на сборе в Саранске сыграет с «Уфой» и «Ротором»

«Пари Нижний Новгород» на предсезонном сборе в Саранске проведёт два контрольных матча — с «Уфой» и «Ротором», сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Игры запланированы на 16 и 21 июня соответственно. Встреча с волгоградской командой станет заключительным аккордом первого этапа подготовки к новому сезону в Лиге PARI.
Сбор в Саранске начнётся 10 июня и продлится до 21 числа. Второй этап подготовки «Пари НН» проведёт на своей базе в Бору с 25 июня по 4 июля. В этот период также запланированы спарринги, соперники и точные даты этих матчей будут объявлены дополнительно. (6+).
По итогам сезона‑2025/2026 «Пари НН» набрал 23 очка в 30 матчах, занял 15‑е место в таблице Российской Премьер‑лиги и вылетел из элитного дивизиона. В новом сезоне в Первой лиге клубу предстоит сыграть против «Сочи», «Урала», «Ротора», КАМАЗа, «Енисея», «Шинника», «Торпедо», тульского «Арсенала», костромского «Спартака», «Уфы», и других соперников.
Ранее сообщалось, что голкиперы Вадим Лукьянов и Егор Кошкин покинули ФК «Пари НН».