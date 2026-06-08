«Пари НН» на сборе в Саранске сыграет с «Уфой» и «Ротором»

Сбор в Саранске начнётся 10 июня и продлится до 21 числа. Второй этап подготовки «Пари НН» проведёт на своей базе в Бору с 25 июня по 4 июля. В этот период также запланированы спарринги, соперники и точные даты этих матчей будут объявлены дополнительно. (6+).