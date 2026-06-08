Шесть кластеров федерального проекта «Профессионалитет» появятся в Нижегородской области

Шесть новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» появятся в Нижегородской области в следующем году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем макс-канале.
Будут созданы образовательно-производственные центры для подготовки кадров в социальную сферу, топливно-энергетический комплекс, судостроение, сельское хозяйство и радиоэлектронную отрасль. Также по итогам отбора откроется центр педагогических компетенций и медицинский кластер.
По словам Никитина, в новом педагогическом кластере будут обучаться будущие специалисты по дошкольному образованию и учителя начальных классов, в том числе — эксперты по коррекционной педагогике. В кластере клинической и профилактической медицины запланировано обучение специалистов общей практики, лаборантов, стоматологов и медсестер. В топливно-энергетическом кластере одним из направлений станет обслуживание и эксплуатация электрических и тепловых станций. В судостроительном кластере создадут условия для освоения студентами девяти востребованных специальностей. Новый кластер в отрасли сельского хозяйства будет специализироваться на переработке продукции.
«Подготовка кадров, способных обеспечить устойчивый рост и технологический суверенитет страны, — одна из целей национального проекта “Молодежь и дети”, а также Народной программы “Единой России”. Благодарю Министерство просвещения России за неизменное внимание к нашему региону, высокую оценку, поддержку и возможность вывести систему среднего профессионального образования на качественно новый уровень!», — резюмировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, что стартовал пятый сезон образовательной программы «Лидеры Нижегородской области».
Фото: Нижегородский медицинский колледж.