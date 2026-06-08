Что строго запрещено в Петровский пост 8 июня 2026

Пост всегда начинается в первый понедельник спустя неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы), которая, в свою очередь, зависит от даты Пасхи. А завершается в одну и ту же дату — 12 июля, в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Из-за плавающего начала пост может длиться от 8 до 42 дней. В 2026 году его продолжительность составила 34 дня.