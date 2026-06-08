Что строго запрещено в Петровский пост 8 июня 2026

8 июня 2026 года православные христиане вступили в период Апостольского поста, также известного как Петров пост. Это один из четырёх главных многодневных постов в церковном году. Он установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые, согласно преданию, готовились к своей миссионерской деятельности через молитву и воздержание от пищи.
Сроки Петровского поста 2026 года.
Пост всегда начинается в первый понедельник спустя неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы), которая, в свою очередь, зависит от даты Пасхи. А завершается в одну и ту же дату — 12 июля, в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Из-за плавающего начала пост может длиться от 8 до 42 дней. В 2026 году его продолжительность составила 34 дня.
Что можно есть в Петровский пост 2026.
Петров пост традиционно считается летним и более мягким по сравнению с Великим. Базовый запрет касается всех животных продуктов: мяса, птицы, молока и яиц.
Меню по дням недели зависит от того, насколько строго человек соблюдает устав:
Строгий (монастырский) вариант:
Понедельник: горячая еда без масла.
Среда и пятница: сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб, вода).
Вторник и четверг: горячая пища с растительным маслом.
Суббота и воскресенье: рыба, грибы, каши с маслом, немного вина.
Мягкий (приходской) вариант для мирян:
Пн, Ср, Пт: горячая еда (масло по желанию/смягчению).
Вт, Чт: можно рыбу и морепродукты, горячее с маслом.
Сб, Вс: рыба, растительное масло, вино.
Примечание: Степень строгости часто смягчается индивидуально, особенно если человек находится в отпуске или в дороге.
Что можно и нельзя делать в Петровский пост 2026 года.
Пост — это не диета, а время для работы над душой.
В эти дни рекомендуется:
Чаще молиться, посещать богослужения.
Читать Священное Писание (особенно Деяния апостолов и их послания).
Заниматься благотворительностью и помогать ближним.
Уделять больше внимания семье и духовному развитию.
Чего следует избегать:
Грехов и страстей: уныния, гнева, ссор, сплетен и сквернословия.
Развлечений: шумных вечеринок, застолий и увеселительных мероприятий.
Таинств: в период поста Церковь не совершает Венчание.
Народные поверья также советуют не стричься (чтобы не отпугнуть удачу), не заниматься рукоделием (шитьём, вязанием) и не одалживать деньги.
Кому разрешены послабления в Петровский пост 2026.
Церковь подчёркивает, что пост не должен разрушать здоровье. От пищевых ограничений (полностью или частично) освобождаются:
Беременные и кормящие женщины.
Дети и подростки (для них пост заменяется мягкими формами воздержания).
Люди с хроническими или острыми заболеваниями (диабет, язва, онкология и т.д.), а также те, кто восстанавливается после операций.
Пожилые люди.
Те, кто занят тяжёлым физическим трудом или находится в путешествии.
Важное правило: Людям с проблемами со здоровьем перед началом поста необходимо проконсультироваться с врачом, а у священника взять благословение на ту меру поста, которая будет по силам. Главное — помнить, что цель поста заключается в духовном очищении, а не просто в смене рациона.