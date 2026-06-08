В Ремонтненском районе чествовали работников социальной сферы

В канун Дня социального работника, который отмечается 8 июня, в администрации Ремонтненского района прошло торжественное мероприятие. Праздник был посвящен людям, чья деятельность связана с помощью и поддержкой тех, кто нуждается в особой защите со стороны общества и государства.
Как сообщает газета «Рассвет», работников и ветеранов социальной службы поздравил глава администрации района Анатолий Пустоветов. Он подчеркнул, что их профессия является одной из самых гуманных и востребованных в обществе.
По словам главы, социальный работник — это не просто профессия, а жизненная позиция, и случайных людей в этой сфере не бывает. Пустоветов отметил, что в социальной сфере района трудятся люди с высокой профессиональной ответственностью, которые вкладывают в свою работу все силы и душевное тепло.
Глава района выразил искреннюю благодарность социальным работникам, пожелал им здоровья, счастья и плодотворной работы на благо Ремонтненского района, а также вручил заслуженные награды.