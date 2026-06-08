В Ремонтненском районе чествовали работников социальной сферы

По словам главы, социальный работник — это не просто профессия, а жизненная позиция, и случайных людей в этой сфере не бывает. Пустоветов отметил, что в социальной сфере района трудятся люди с высокой профессиональной ответственностью, которые вкладывают в свою работу все силы и душевное тепло.