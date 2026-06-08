В Москве за 5 месяцев ввели в эксплуатацию почти 30 социальных объектов

Почти 30 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве за пять месяцев этого года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Строительство таких объектов соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«С января по май 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Среди них — 13 детских садов, школ и образовательных комплексов для более чем 2,6 тысячи учеников и почти 1,5 тысячи воспитанников. За пять месяцев в столице появилось восемь спортивных, четыре медицинских и три культурных объекта. Все здания построили за счет бюджетных и внебюджетных средств», — добавил Ефимов.
Новые объекты социальной инфраструктуры появились в девяти административных округах: Южном, Северном, Восточном, Зеленоградском, Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Троицком и Новомосковском.
«Так, в апреле завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сигнальном проезде в районе Отрадное. Он представляет собой двухэтажное здание вытянутой формы общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. В состав комплекса входят универсальный зал для игровых видов спорта и тренажерный зал для силовых тренировок, групповых и индивидуальных занятий, а также общественные рекреационные пространства и медицинский кабинет», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.