В Москве за 5 месяцев ввели в эксплуатацию почти 30 социальных объектов

«С января по май 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 28 объектов социальной инфраструктуры общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Среди них — 13 детских садов, школ и образовательных комплексов для более чем 2,6 тысячи учеников и почти 1,5 тысячи воспитанников. За пять месяцев в столице появилось восемь спортивных, четыре медицинских и три культурных объекта. Все здания построили за счет бюджетных и внебюджетных средств», — добавил Ефимов.