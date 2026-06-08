В Воронеже показали танцдраму по «Анне Карениной» со звездами балета

Такую маску надевает и Вронский. Наносит белила прямо на авансцене, глядя в зал, пока на дальнем плане его возлюбленная корчится в родах. Лицо, еще недавно выражавшее нежные чувства, становится непроницаемым, а ближе к развязке «слепок» с него и вовсе отделяется от героя. Вронский превращается в бессердечного солдатика с механическими движениями, в куклу, не управляющую своей судьбой. Анна с тоской распахивает его белые кители, которые висят в воздухе, силится укрыться в «объятиях» пустых рукавов. Но — страсть прошла, а счастья не случилось.