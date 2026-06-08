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В Калязине Тверской области планируют создать бутик-отель

Проект станет частью работы по развитию и продвижению городов Верхневолжья в составе Золотого кольца России.

Источник: Национальные проекты России

Соглашение о создании бутик-отеля в Калязине Тверской области подписали глава региона Виталий Королев и руководитель компании «Контактная механика» Владимир Гидт на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 3−6 июня. Развитие туристической инфраструктуры отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате правительства региона.

Виталий Королев подчеркнул, что туристический проект станет частью работы по развитию и продвижению городов Верхневолжья в составе Золотого кольца России.

«Мы видим рост спроса гостей региона на путешествия протяженностью в несколько дней с насыщенной программой. Для этого важны новые маршруты, события и локации, инфраструктура для туристов. И здесь у Калязина особая роль», — отметил глава региона.

Также открытие бутик-отеля позволит создать 20 новых рабочих мест для местных жителей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.