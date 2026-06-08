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Стало известно, когда в Красноярске бесплатно выступит DJ Smash

Концерт состоится на День молодежи в Красноярске.

В Красноярске на Дне молодежи выступить DJ Smash. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Хедлайнером Дня молодежи 27 июня в Красноярске станет исполнитель DJ Smash. Выступление начнется в 21:00 на площади возле БКЗ.

DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) — известный российский исполнитель, диджей, продюсер, на счету которого шесть полноформатных альбомови десятки синглов. Наиболее известен по хитам «Moscow Never Sleeps», «Волна», «Москва». Лауреат многочисленных музыкальных премий.

Добавим, что в Лесосибирске на Дне молодежи выступит группа «Мохито». Концерт начнется в 20:15 на площади имени Н. Т. Колпакова.

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