Стало известно, когда в Красноярске бесплатно выступит DJ Smash

В Красноярске на Дне молодежи выступить DJ Smash. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Хедлайнером Дня молодежи 27 июня в Красноярске станет исполнитель DJ Smash. Выступление начнется в 21:00 на площади возле БКЗ.
DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) — известный российский исполнитель, диджей, продюсер, на счету которого шесть полноформатных альбомови десятки синглов. Наиболее известен по хитам «Moscow Never Sleeps», «Волна», «Москва». Лауреат многочисленных музыкальных премий.
Добавим, что в Лесосибирске на Дне молодежи выступит группа «Мохито». Концерт начнется в 20:15 на площади имени Н. Т. Колпакова.
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