Стало известно, когда в Красноярске бесплатно выступит DJ Smash

DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) — известный российский исполнитель, диджей, продюсер, на счету которого шесть полноформатных альбомови десятки синглов. Наиболее известен по хитам «Moscow Never Sleeps», «Волна», «Москва». Лауреат многочисленных музыкальных премий.