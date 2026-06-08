Шины, посуду и электросамокат подняли со дна Воронежского водохранилища

Одним из примечательных «экспонатов» стал даже электросамокат, который, по словам участников, уже не впервые оказывается на дне водоема в ходе подобных рейдов. Параллельно с дайверами сотрудники надзорных органов, экологические активисты и местные жители очищали от мусора прибрежную территорию.